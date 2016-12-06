ОП предлагает разрешить «скорым» таранить мешающие проезду машины

Члены Общественной палаты предложат Госдуме разрешить автомобилям скорой помощи и МЧС таранить припаркованные автомобили, которые мешают проезду во дворы домов.

С такой инициативой общественники намерены выступить 7 декабря, рассказал «Известиям» лидер движения «СтопХам» Дмитрий Чугунов.

По его словам, обилие неправильно припаркованных машин часто мешают сотрудникам экстренных служб вовремя пребывать на вызовы. В чрезвычайных ситуациях это может привести к гибели людей.

Чугунов считает, что ущерб, нанесенный тараном, должны возмещать страховые компании, а в конечном итоге – владельцы неправильно припаркованных авто.