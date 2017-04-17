ФАС предлагает отложить обязательный прием карт «Мир» в магазинах и банкоматах

Федеральная антимонопольная служба России предложила отложить введение обязательного приема карт российской платежной системы «Мир» в банковских терминалах, банкоматах и в торговых точках, которое было запланировано на 1 июля текущего года.

По словам замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилии Беляевой, вызывает сомнение, что предприниматели, в том числе малые, в столь короткий срок смогут обеспечить прием карточек в принципе.

Она отметила, что банки-участники системы «Мир» уже почти на 100 процентов подготовили свою инфраструктуру для приема карт новой платежной системы.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, обязывающий банки использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов. Переход завершится в 2020 году.

Кроме того, согласно законопроекту, магазины, выручка от реализации товаров которых за год превышает 40 миллионов рублей, должны обеспечить прием карт «Мир» к 1 июля этого года, сообщает «Интерфакс».