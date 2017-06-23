МВД предлагает жестче карать за пропаганду наркотиков
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что для повышения эффективности борьбы с наркоманией необходимы изменения в законодательство.
Он рассказал, что его ведомство подготовило и направило в Госдуму несколько законопроектов. Они предполагают ужесточение ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Кроме того, поправки предусматривают установление административного надзора за лицами, которые ранее не раз привлекались к ответственности за незаконное распространение наркотических веществ передает РИА «Новости».
В то же время в МВД считают возможным предоставление отсрочки отбывания наказания тем, кто попадается на продаже наркотиков впервые.
Ранее Колокольцев сообщил, что в прошлом году значительно возросло потребление наркотиков молодежью. При этом в 26 регионах зафиксировано превышение среднероссийского показателя отравлений наркотическими веществами среди подростков.
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