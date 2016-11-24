МВД предлагает брать отпечатки пальцев у всех въезжающих в Россию иностранцев

Выступая на семинаре в Совете Федерации, первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что МВД предлагает с 2017 года проводить обязательную дактилоскопию всех въезжающих в Россию иностранцев.

- Мы предлагаем начать проводить дактилоскопию с начала следующего года для всех жителей иностранных государств, приезжающих в Россию, - цитирует Горового РИА «Новости».

По словам первого заместителя министра, ведомство намерено обсудить этот вопрос с коллегами из стран СНГ, а также по линии Министерства иностранных дел.