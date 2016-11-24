МВД предлагает брать отпечатки пальцев у всех въезжающих в Россию иностранцев
Выступая на семинаре в Совете Федерации, первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что МВД предлагает с 2017 года проводить обязательную дактилоскопию всех въезжающих в Россию иностранцев.
- Мы предлагаем начать проводить дактилоскопию с начала следующего года для всех жителей иностранных государств, приезжающих в Россию, - цитирует Горового РИА «Новости».
По словам первого заместителя министра, ведомство намерено обсудить этот вопрос с коллегами из стран СНГ, а также по линии Министерства иностранных дел.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии