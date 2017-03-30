В преддверии «апрельского перемирия» ВСУ резко активизировали обстрелы ДНР

Вооруженные силы Украины значительно увеличили интенсивность обстрелов территории ДНР в преддверии перемирия, которое должно наступить в ночь на 1 апреля, согласно достигнутым на переговорах в Минске соглашениям. Такое заявление сделал заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Обстановка в Донецкой Народной Республике в преддверии вступления в силу договоренностей о введении режима прекращения огня с 1 апреля резко обострилась. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись 20 населенных пунктов, по которым применялась тяжелая артиллерия, танки, минометы, а также вооружение БМП, БТРов, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, - цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

По словам представителя силовых структур самопровозглашенной республики, наиболее интенсивный огонь ВСУ вели на Донецком направлении, а именно по территории аэропорта на севере города и Петровского района на западе. Под обстрелами также оказались Ясиноватая, села Минеральное и Спартак; Докучаевск и поселок Ясное; южные села Саханка, Коминтерново, Октябрь, Ленинское и Сосновское.

По уточненным данным, повреждено 18 жилых домов. Ранее сообщалось, что ВС Украины за сутки осуществили 70 массированных обстрелов по всей линии соприкосновения. В Петровском районе в результате обстрела ранение получила женщина.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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