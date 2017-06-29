PR-директор «Мегафон» покидает пост в компании

Директор по связям с общественностью «Мегафона» Петр Лидов в скором времени покинет занимаемый пост и компанию.

У руководства вызывало вопросы то, что он долгое время совмещал должность PR-директора с работой в качестве ведущего на телевидении, а также оно не разделило его позицию относительно освещения событий после двух недавних сбоев у оператора.

Финалом якобы стал пост Петра Лидова в Twitter об участниках июньских протестов в Москве, где PR-директор «Мегафон» называет их «малолетними дегенератами».

В данный момент Петр Лидов находится в отпуске, сообщает Interfax.