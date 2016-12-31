В праздники за порядком будут следить около 200 тысяч полицейских
В охране порядка в период новогодних праздников будут задействованы примерно 200 тысяч сотрудников МВД России и военнослужащих Росгвардии.
Им будут помогать 20 тысяч работников частных охранных организаций, народных дружинников и представителей казачества.
Особое внимание правоохранители уделят обеспечению безопасности праздничных мероприятий с участием детей, передает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя главы МВД Александра Горового.
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