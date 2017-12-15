В праздники москвичам бесплатно покажут кино

«Москино» организует свыше 130 бесплатных кинопоказов в период новогодних праздников.

Сеансы в столичных кинотеатрах будут идти с 25 декабря по 10 января. Москвичам покажут семейные фильмы, сказки, советские комедии и мультфильмы, сообщает Nation News.

В частности, бесплатно можно будет посмотреть «Джентльменов удачи», «Морозко», «Королевство кривых зеркал» и другие ленты.