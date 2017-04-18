Праздник в Мьянме закончился массовой гибелью людей

Во время проведения четырехдневного водного фестиваля в Мьянме погибло около 300 человек.

За четыре дня в общей сложности было зарегистрировано 1,2 тысячи уголовных дел. Все они связаны с убийствами, автомобильными авариями, употреблениями наркотиков, кражами, незаконным владением оружием, а также групповым насилием.

За дни празднования фестиваля погибло, по меньшей мере, 285 человек, еще 1073 — получили ранения, сообщает РБК.

В Мьянме Новогодний фестиваль, начинающийся 14 апреля, называется Тиньянь. Во время праздника смягчаются ограничения на общественные собрания. На Шри-Ланке этот праздник известен как сингальский Новый год, но его празднуют не только сингальцы, но и большинство жителей Шри-Ланки. В Камбодже готовят специальные блюда и играют в традиционные игры.

Во время водного фестиваля в прошлом году были убиты в общей сложности 272 человека, еще 1086 — пострадали.