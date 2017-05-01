В ДНР на праздничный митинг собрались 5 тысяч человек
В Донецке в шествии, посвященном 1 мая, участвуют около пяти тысяч человек.
Колонна прошла по центральной улице Донецка и собралась на главной площади города. Там состоится митинг, на котором выступит руководство города и представители властей ДНР. После официальной части собравшихся будут развлекать местные артисты.
Представитель Народного совета ДНР рассказал РИА «Новости», что народные гуляния пройдут практически во всех городах самопровозглашенной республики. Увеселительные мероприятия продлятся до вечера.
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