Праймериз в Донбассе начались без нарушений
Сегодня в Донбассе проходят праймериз перед выборами мэра, муниципальных депутатов, местных советов и глав районов. По данным на утро 2 октября участки для голосования открылись без нарушений.
– На данный момент получена информация от всех участковых избирательных комиссий - все они открылись, провели первое заседание, началась процедура голосования, – рассказали в Донецке, где проходит первый этап голосования, сообщает ТАСС. Тем временем, в Луганской народной республике проходит голосование за кандидатов на посты в органах местного самоуправления.
Власти Донбасса намерены с помощью праймериз выяснить, кто именно на сегодняшний день пользуется подлинным доверием населения в ДНР и ЛНР.
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