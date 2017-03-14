«Правый сектор» угрожает уничтожить разгонявших участников блокады в Донбассе силовиков

Запрещенная в РФ организация «Правый сектор» считает украинских силовиков, принимавших участие в разгоне участников блокады Донбасса, врагами народа и обещает уничтожить предателей.

С таким заявлением выступил командир Добровольческого украинского корпуса правосеков Андрей Стемпицкий, - сообщает «Лайф».

«Если силовой разгон подтверждается, это означает, что организаторы разгона сознательно провоцируют силовой конфликт в государстве. То есть силовики, которые принимают в этом участие, становятся наравне с сепарами и врагами Украины. Они будут уничтожены. После изучения и подтверждения информации представим наше видение», — написал Стемпицкий.

По его словам, «стандартные акции протеста являются безрезультатными», поэтому необходимо переходить к более активным формам, как это было сделано в Черновцах, Луцке и Виннице, где националисты ворвались на заседания областных советов депутатов.

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