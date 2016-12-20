«Правый сектор» провел разведку боем вблизи Дебальцево в Донбассе

Боевики запрещенной в РФ организации «Правый сектор» совершили попытку прорыва обороны ополчения ДНР в направлении Светлодарское-Калиновка вблизи Дебальцево. Об журналистам сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Военнослужащие из состава третьей отдельной штурмовой роты ДУК «Правый сектор», находящиеся в оперативном подчинении 54 отдельной механизированной бригады ВСУ, проводили разведку боем в направлении Светлодарское-Калиновка, – цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Представитель силовых структур республики уточнил, что активизация ведения разведывательной деятельности украинскими националистическими подразделениями отмечается после провала попытки наступления ВСУ в направлении Калиновки под Дебальцево.

- Любая попытка наступления на наши позиции будет жестоко пресекаться, и ответственность за многочисленные жертвы среди украинских силовиков целиком и полностью будет возложена на преступное военное командование «АТО» и ВСУ, отдающее такие приказы, – подчеркнул Басурин.

Ранее, 18 декабря Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорыва позиций Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка под Дебальцево. Потери ВСУ составили около 10 убитых, свыше 20 раненых. В ходе боя также уничтожено два БМП. Одновременно с этим подразделения ВСУ открыли огонь по силам ДНР, пытаясь прорвать линию обороны. Атака была отбита.