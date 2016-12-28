«Правый сектор» не позволяет жителям Одессы возлагать цветы у консульства РФ

Группа радикалов из запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» препятствует возложению цветов в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи к Генеральному консульству РФ в Одессе.

- Группа людей из «Правого сектора» вновь пыталась помешать жителям Одессы, которые по-прежнему несут цветы к зданию Генконсульства, чтобы выразить свои соболезнования в связи с трагедией, - рассказали ТАСС в дипломатическом представительстве.

По словам собеседника агентства, радикалы открыто угрожают мирным гражданам, а правоохранительные органы демонстративно не вмешиваются в ситуацию.

Ранее радикалы совершили акт вандализма, выбросив в мусорный бак цветы и свечи, которые местные жители принесли в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154.

По данным Генконсульства, они также сорвали с забора плакаты с соболезнованиями людей, а вместо этого повесили свои с оскорбительными высказываниями.