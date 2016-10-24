80 правозащитных организаций подписали петицию против включения РФ в СПЧ ООН
Петицию с требованием не допустить избрания России в состав Совета по правам человека Организации Объединенных Наций подписали более 80 правозащитных организаций. Авторы воззвания считают, что РФ не имеет права быть представлена в СПЧ ООН из-за своей политики в Сирии.
«Действия России в Сирии явно контрастируют с ее риторическими заявлениями о приверженности правам человека», - цитирует текст документа «Интерфакс» со ссылкой на британское издание The Independent.
Обращение правозащитников появилось в преддверии голосования по составу СПЧ ООН на ближайшие три года, которое должно состояться в пятницу, 28 октября.
От Восточной Европы в СПЧ ООН должны войти два представителя, на эти места претендуют Россия, Венгрия и Хорватия.
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