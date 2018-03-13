Правозащитники выступили против перестановок в Вашингтоне

Американские правозащитники недовольны тем, что Госдепартамент США возглавит Майкл Помпео, а ЦРУ – Джина Хаспел, поскольку они известны своим «бездушным» отношением к правам человека.

В частности, они припомнили, что в начале 2000-х годов Хаспел руководила штабом ЦРУ в Таиланде. Тогда у ведомства была там тайная тюрьма, в которой пытали как минимум двух заключенных.

Помпео неоднократно высказывался против закрытия тюрьмы Гуантанамо и позволял себе неоднозначные высказывания о заключенных. Кроме того, правозащитники считают, что у него неподходящий темперамент для руководства Госдепартаментом и сравнивают его с «сорвавшейся с лафета пушкой».

О назначении Помпео и Хаспел на новые должности некоторое время назад заявил президент США Дональд Трамп. Правозащитники призывают Сенат не утверждать их кандидатуры, сообщает РИА «Новости».