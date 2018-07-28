Правозащитники узнали об аресте ученого по делу о госизмене

Член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев сообщил, что в СИЗО «Лефортово» сидит обвиняемый в госизмене доктор технических наук Алексей Темирев.

По словам Еникеева, 64-летнего ученого прятали от правозащитников. На вопросы об арестах в СИЗО не отвечали.

Темирев имеет множество патентов на изобретения и вместе с тем ряд проблем со здоровьем, заявил его адвокат. По его словам, Темирева арестовали еще 19 июля. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, передает «Коммерсантъ».

19 июня в помещениях ЦНИИмаш, входящего в состав «Роскосмоса», прошли обыски по делу о госизмене. Были арестованы кандидат технических наук Дмитрий Кудрявцев и еще один сотрудник предприятия, имя которого не называется. По информации СМИ, они обвиняются в передаче секретных технологий в одну из стран НАТО.

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