Правозащитники требуют освободить приговоренного к колонии инвалида
Совет по правам человека при президенте России настаивает на том, что инвалид первой группы Антон Мамаевой, осужденный к четырем с половиной годам колонии по обвинению в вооруженном разбое, должен быть освобожден по болезни.
Правозащитники делают акцент на том, что Мамаев лишен возможности двигаться и обслуживать себя из-за полной атрофии мышц, а в СИЗО, куда он был отправлен после приговора суда, отсутствует медперсонал, который мог бы ему помогать. Кроме того, правозащитники попросили прокуратуру Москвы провести проверку законности возбуждения уголовного дела в отношении инвалида, передает «Интерфакс».
Некоторое время назад омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Мамаев переведен в больницу для проведения освидетельствования.
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