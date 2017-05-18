Правозащитники сообщили об эвакуации из Чечни десятков геев

Правозащитники вывезли из Чечни более 40 представителей сексуальных меньшинств и намерены добиваться выдачи им виз для переезда за рубеж.

«Девять человек из 43 уже находятся за границей», - рассказал «Интерфаксу» представитель правозащитной организации «Российская ЛГБТ-сеть». Какие именно страны приняли чеченских геев, он не уточнил.

«Мы сталкиваемся с трудностями на каждом этапе работы. К нам есть недоверие со стороны пострадавших, которые находятся в психологически сложной ситуации», - добавил собеседник агентства. По его словам, многие из тех, кого правозащитникам удалось вывезти из Чечни, подвергались там пыткам и были незаконно лишены свободы.

Некоторое время назад в СМИ появились сообщения о преследовании в Чечне секс-меньшинств, однако власти республики назвали их не соответствующими действительности.