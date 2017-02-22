Правозащитники раскритиковали власти РФ за частое применение антиэкстремистских законов

Международная неправительственная организация Amnesty International усмотрела в блоке законов, известных» как «пакет Яровой», нарушения прав человека.

В ежегодном докладе организации отмечено, что российские власти слишком часто прибегают к антиэкстремистскому законодательству, чем нарушают права граждан на свободу выражения мнений. При этом правозащитники сослались на данные НКО «Сова», согласно которым девять из 10 приговоров по делам об экстремизме вынесены в связи с высказываниями и публикациями пользователей соцсетей.

Кроме того, организация сочла нарушением прав человека требование к операторам связи, касающиеся ранения записей переговоров и метаданных, а также запрет на миссионерскую деятельность вне религиозных учреждений, сообщает РИА ФедералПресс.