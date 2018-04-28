Правозащитники против запрета на импорт лекарств из США

Они призывают не распространять санкционную войну на медпрепараты и оборудование.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов подчеркнул, что ни лекарства, ни расходные материалы для медицинской техники не должны быть объектами контрсанкций. Иначе, по его словам, дорогое медоборудование будет простаивать, а врачам просто нечем будет лечить пациентов, передает «Интерфакс».

Ранее против внесения лекарств и медтехники в российский санкционный список высказалась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Идея запретить импорт американских лекарств принадлежит лидерам думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Они пояснили, что запрет не будет распространяться на препараты, не имеющие аналогов.