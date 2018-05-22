Правозащитники призвали надавить на РФ из-за Сирии

Организация Human Rights Watch считает, что мировые лидеры должны отказаться от посещения чемпионата мира по футболу и тем самым повлиять на действия России в Сирии.

По словам исполнительного директора организации Кеннета Рота, это будет своего рода политическим сигналом российскому лидеру Владимиру Путину. «Пока он не поменяет свою политику и не предпримет шаги, чтобы покончить со зверствами российских и сирийских войск в Сирии, они не будут сидеть вместе с ним в вип-ложах на матче открытия», - цитирует его DW.

Ранее представители Великобритании отказались посещать матчи ЧМ-2018 из-за «дела Скрипаля». Их поддержали Исландия и Польша.