Правозащитники призвали надавить на РФ из-за Сирии
Организация Human Rights Watch считает, что мировые лидеры должны отказаться от посещения чемпионата мира по футболу и тем самым повлиять на действия России в Сирии.
По словам исполнительного директора организации Кеннета Рота, это будет своего рода политическим сигналом российскому лидеру Владимиру Путину. «Пока он не поменяет свою политику и не предпримет шаги, чтобы покончить со зверствами российских и сирийских войск в Сирии, они не будут сидеть вместе с ним в вип-ложах на матче открытия», - цитирует его DW.
Ранее представители Великобритании отказались посещать матчи ЧМ-2018 из-за «дела Скрипаля». Их поддержали Исландия и Польша.
Следующая новость Коммунисты нашли способ обеспечить молодежь работой
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии