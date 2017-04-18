Правозащитники попросили Путина провести проверку в отношении Медведева

Российское отделение правозащитной организации Transparency International направило президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой проверить главу правительства Дмитрия Медведева на соблюдение антикоррупционного законодательства.

Текст послания размещен на сайте организации. В нем высказано предположение о том, что у Медведева «имеются признаки неурегулированного конфликта интересов».

«Мы считаем, что пользование Дмитрием Медведевым имуществом «Агрокомплекс «Мансурово» и дружеские отношения с Ильей Елисеевым могли повлиять на беспристрастное исполнение обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации по распределению государственной финансовой помощи в банковской сфере, и усматриваем в этой ситуации признаки конфликта интересов», - говорится в письме.

Правозащитники отметили, что, если Медведев не уведомил о конфликте интересов Совет при президенте по противодействию коррупции, то он должен быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

В организации пояснили, что поводом для обращения послужили публикации в СМИ и расследование оппозиционера Алексея Навального.

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