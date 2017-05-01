Правозащитники обвинили Трампа в попустительстве войне с наркотиками на Филиппинах

Президент США Дональд Трамп пригласил своего филиппинского коллегу Родриго Дутерте посетить с визитом Вашингтон.

Предложение было сделано в ходе «очень дружеской беседы». Этим он застал врасплох Госдепартамент США и Совет национальной безопасности, которые теперь готовятся к критике со стороны правозащитных организаций, пишет издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Дело в кампании по борьбе с наркотиками, развернутой Дутерте на Филиппинах. В частности, глава отделения организации Human Rights Watch в Азии Джон Сифтон заявил, что Трамп, одобряя действия Дутерте, сам становится соучастником будущих убийств. По его мнению, американскому лидеру должно быть стыдно.