Правозащитники обвинили Трампа в попустительстве войне с наркотиками на Филиппинах
Президент США Дональд Трамп пригласил своего филиппинского коллегу Родриго Дутерте посетить с визитом Вашингтон.
Предложение было сделано в ходе «очень дружеской беседы». Этим он застал врасплох Госдепартамент США и Совет национальной безопасности, которые теперь готовятся к критике со стороны правозащитных организаций, пишет издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
Дело в кампании по борьбе с наркотиками, развернутой Дутерте на Филиппинах. В частности, глава отделения организации Human Rights Watch в Азии Джон Сифтон заявил, что Трамп, одобряя действия Дутерте, сам становится соучастником будущих убийств. По его мнению, американскому лидеру должно быть стыдно.
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