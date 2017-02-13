Правозащитники обвинили сирийскую армию в использовании химоружия

Организация Human Rights Watch заявила о наличии доказательств восьми случаев применения правительственной армией Сирии химического оружия.

По данным правозащитников, подобные действия сирийских военных якобы имели место во время завершающей стадии освобождения от боевиков города Алеппо.

Организация утверждает, что войска САР применяли начиненные хлорином бомбы, в результате чего погибли девять человек, включая четверых детей. Число пострадавших составляет около двух сотен, отмечают правозащитники.

В организации пояснили, что выводы о применении сирийскими войсками химоружия были сделаны на основе показаний очевидцев, фото- и фидеосъемки, сообщает «Интерфакс».

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