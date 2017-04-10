Православный собор Девы Марии выстоял при обстреле Дамаска

Кафедральный православный собор Святой Девы Марии II века в Дамаске был поврежден при минометном обстреле столицы Сирии.

На храм, который является древнейшим в сирийской столице, упали две мины, выпущенные террористами из района Восточная Гута, передает Interfax.

Одна мина пробила купол храма, вторая – взорвалась во дворе. Сведений о пострадавших нет.

Во II веке н.э. в Дамаске построили два православных храма: церковь Иоанна Крестителя и церковь Святой Девы Марии. После того, как в 706 году здание церкви Иоанна Крестителя было разрушено, церковь Девы Марии стала главным христианским храмом Дамаска.

В 1860 году в результате погрома, все соборное подворье и христианский квартал были уничтожены. Через три года собор был восстановлен патриархом Иерофеем на средства предоставленные правительством и помощью из России.

С 1959 года на территории собора расположена резиденция патриарха Антиохийского.

С началом гражданской войны в Сирии церковь неоднократно подвергалась терактам.