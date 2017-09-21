Православный активист признал себя виновным в поджогах

Участник движения «Христианское государство» Александр Баянов признал свою вину в совершении двух поджогов, связанных с фильмом режиссера Алексея Учителя «Матильда».

«Преступление совершал», - цитирует РИА «Новости» его заявление в Хамовническом суде Москвы. По словам Баянова, он участвовал в поджоге офиса студии «Рок» в Санкт-Петербурге 31 августа и в попытке устроить пожар в ярославском кинотеатре «Нефть».

«Христианское государство» активно выступает против проката в России «Матильды», считая фильм оскорбительным для чувств верующих. Ранее они пригрозили поджогами тем кинотеатрам, которые решаться демонстрировать картину. Некоторое время назад по подозрению в поджоге автомобилей у офиса адвоката Учителя был задержан лидер организации Александр Калинин.