Православные встречают Благовещение Богородицы

Православные отмечают 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы и вместе с ним встречают Великую субботу.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в честь праздника освятит куличи и выпустит в небо белых голубей.

Благовещение Богородицы всегда отмечается в один и тот же день. Праздник напоминает о том, как архангел Гавриил принес Деве Марии весть о грядущем рождении Христа. На Русь праздник пришел в X веке, именно в России сложилась традиция выпускать в этот день птиц из клеток.

На Благовещение, которое, как правило, приходится на Великий пост, церковный устав разрешает есть рыбу. Однако в 2018 году из-за того, что праздник отмечается в Великую субботу Страстной седмицы – время наиболее строгого поста, делается послабление только на употребление небольшого количества вина.

«В Великую субботу в 9.30 в храме Христа Спасителя святейший патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. По окончании литургии состоится выпуск голубей и освящение куличей», - сообщили РИА «Новости» в пресс-службе предстоятеля.

Затем патриарх Кирилл совершит пасхальный объезд церквей Москвы. Во время объезда он освятит куличи и крашеные яйца. В ночь на 8 апреля патриарх возглавит торжественное богослужение в храме Христа Спасителя, оно начнется в 23:00.

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