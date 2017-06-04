Православные верующие отмечают День Святой Троицы - один из главных христианских праздников. В честь этого события патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет богослужение в Троице-Сергиевой лавре.

Этот праздник, прославляющий Бога в трех ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа, еще называют Пятидесятницей или днем рождения Церкви Христовой. Праздник напоминает о сошествии Святого духа на апостолов, которое случилось на 50-ый день после воскресения Иисуса.

К празднику готовились заблаговременно. За один-два дня до его наступления люди делали генеральную уборку, освобождались от ненужных вещей. Церковь украшали зеленью, которая символизирует обновление души, чаще всего украшением служили березовые ветви.

В деревнях вечером начинались гулянья, устраивались хороводы. Хорошей приметой на Троицу было сватанье. В народе считали, что если на Троицу посватаются, а на Покров поженятся, то жизнь супругов будет долгой и счастливой.

Если в этот день шел дождь, то урожай, как правило, был хорошим. Согласно приметам, после праздника погода налаживалась и наступали теплые дни, пишет ТАСС.