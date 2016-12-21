Православного активиста Энтео на Красной площади избили коммунисты

Правоохранительные органы Москвы задержали на Красной площади православного активиста Дмитрия Энтео за мелкое хулиганство.

- Энтео был задержан по статье 20.21 КоАП РФ на Красной площади. Его доставили в ОВД «Китай-город», сейчас он знакомится с рапортом. Его скоро отпустят, — сообщил РИА «Новости» источник в столичной полиции.

Позже сам Энтео выложил в твиттере сообщение о том, что был избит коммунистами у могилы Иосифа Сталина.

«Нас с Милой избили коммунисты и арестовала полиция за то, что мы коротко обличили сталинизм у могилы палача. Я всего лишь швырнул в него цветы и спокойно сказал: «Гори в аду, палач русского народа, убийца моих родных, моих святых, моих любимых поэтов». В ответ десятки бесноватых набросились на меня. Сейчас в ОВД Китай-город», - написал Энтео.

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Места: Россия
Персоны: Иосиф Сталин
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