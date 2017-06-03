Православная церковь отмечает Троицкую родительскую субботу

3 июня православные верующие отмечают родительскую субботу, накануне Дня Святой Троицы, когда во время панихиды вспоминают всех умерших христиан.

Профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов рассказал РИА Новости: «В родительскую субботу верующие собираются помолиться не только о тех, кого знают – о почивших близких, родителях и прародителях, но и обо всех почивших православных христианах. В чинопоследовании этого богослужения речь идет обо всех, кто погиб в результате каких-то несчастных случаев, на войнах, в катастрофах, на воде».

Он пояснил, что спустя два-три поколения об усопших никто не вспомнит. Поэтому День Святой Троицы призван сохранить память об этих людях.

В 15:00 патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет малую вечерню с чтением акафиста в Троице-Сергиевой лавре.

Православные считают, что на пятидесятый день после Пасхи Святой Дух пришел, чтобы научить, освятить и привести народ к вечному спасению, в котором участвуют и живые, и мертвые. День Святой Троицы - день рождения новозаветной церкви, а Троицкая суббота - последний день ветхозаветной церкви. Поэтому сегодня вспоминают усопших и молятся о них.

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