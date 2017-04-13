Правительство значительно увеличило субсидии на расселение аварийного жилья
Правительство России почти втрое увеличило субсидии, выделяемые на расселение жильцов аварийных домов.
Согласно постановлению, подписанному премьер-министром России Дмитрием Медведевым, размер субсидий увеличивается с 2,7 до 7,9 миллиарда рублей.
Из этих средств 5,2 миллиарда рублей направляются на увеличение государственной поддержки отдельных субъектов, сообщается на сайте кабмина.
Кроме того, отмечено, что лимиты могут быть увеличены по решению главы правительства на основании предложений Минстроя.
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