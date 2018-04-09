Правительство РФ защитит свои компании от санкций США

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство поддержит подпавшие под санкции США российские компании.

Также он отдал распоряжения, чтобы проработать вопрос об эффективных ответных мерах РФ.

Дмитрий Медведев отметил, что речь идет о помехе нормальной деятельности российских компаний, которые успешно работают на глобальных рынках и составляют в этом смысле конкуренцию, в том числе американскому бизнесу.

Он подчеркнул, что пятничные санкции в отношении России - это еще одно проявление протекционистской политики, только завуалированное еще и в санкционную обложку, передает Interfax.