Правительство запретило требовать у граждан 85 видов документов

Правительство утвердило список документов, которые отныне запрещено требовать у граждан при предоставлении госуслуг. Соответствующее распоряжение 1 ноября подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а 7 ноября оно было опубликовано на официальном сайте правительства.

Согласно распоряжению, в перечень вошли 85 документов и сведений, которые чиновники должны будут получать у других госорганов в рамках межведомственного взаимодействия.

В список попали сведения о лишении воительских прав, сведения о нарушениях ПДД, сведения о судимости, нахождении в розыске, фактах уголовного преследования или прекращении уголовного преследования, а также сведения о регистрации иностранцев по месту пребывания, о выдаче или продлении срока вида на жительства, о разрешении на временное проживание.

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