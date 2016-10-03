Правительство Японии не обсуждает с коллегами из РФ Крым
Председатель правительства Японии Синдзо Абэ заявил, что власти страны не обсуждают Крым с Россией на переговорах по Курилам.
- Мы призываем и Россию, и Украину соблюдать минские соглашение. И это одно. Что касается вопроса северных территорий, то мы ведем переговоры, и ведем переговоры о заключении мирного договора. И в этих переговорах, разумеется, мы не обсуждаем Крым, - цитирует Абэ РИА «Новости».
Он также добавил, что по поводу Крыма он «четко высказал президенту (России Владимиру) Путину позицию Японии как страны-председателя G7 о том, что с точки зрения единства государственной территории и суверенитета это является изменением статуса-кво посредством военной силы, и Япония присоединилась к санкциям».
Следующая новость Министр иностранных дел Британии назвал Африку страной
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии