Правительство Японии не обсуждает с коллегами из РФ Крым

Председатель правительства Японии Синдзо Абэ заявил, что власти страны не обсуждают Крым с Россией на переговорах по Курилам.

- Мы призываем и Россию, и Украину соблюдать минские соглашение. И это одно. Что касается вопроса северных территорий, то мы ведем переговоры, и ведем переговоры о заключении мирного договора. И в этих переговорах, разумеется, мы не обсуждаем Крым, - цитирует Абэ РИА «Новости».

Он также добавил, что по поводу Крыма он «четко высказал президенту (России Владимиру) Путину позицию Японии как страны-председателя G7 о том, что с точки зрения единства государственной территории и суверенитета это является изменением статуса-кво посредством военной силы, и Япония присоединилась к санкциям».