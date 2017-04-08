Правительство выставило на аукцион газовое месторождение на Ямале

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении аукциона на освоение Гыданского газового месторождения, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе.

Документ размещен на сайте кабмина. Аукцион планируется провести в 2017 году. Как уточняется в документе, «участок для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья имеет площадь 3705,3 кв. км».

Гыданское месторождение газа расположено в 600 км к северо-востоку от Салехарда и в 320 км к северо-востоку от поселка Новый Порт. В настоящее время оно относится к нераспределенному фонду недр. По размерам запасов газа месторождение считается крупным, а по степени промышленной освоенности - разведываемым.

Ранее сообщалось, что в конце июля - начале августа пройдет аукцион по освоению Эргинского нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе.

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