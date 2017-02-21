Правительство выделит ведущим университетам РФ свыше 10 миллиардов рублей

Ведущие вузы России получат 10,3 миллиарда рублей для увеличения конкурентоспособности в мировом научно-образовательном сообществе.

Согласно распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева «О распределении субсидий ведущим университетам России в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров», опубликованному во вторник на сайте правительства, финансовая помощь достанется 21 вузу.

Казанский федеральный университет, Московский физико-технический институт, Университет МИСиС, Высшая школа экономики, МИФИ, Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики получат по 849,2 миллиона рублей.

Дальневосточный федеральный университет, Национальный исследовательский Томский госуниверситет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Уральский федеральный университет имени Ельцина могут рассчитывать на 482,2 миллиона рублей каждый.

Еще по 141,5 миллиона рублей получат Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Национальный исследовательский Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Сибирский федеральный университет, Тюменский государственный университет и Южно-Уральский государственный университет, пишет газета «Известия».

К 2020 году не менее пяти российских университетов должны попасть в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу. Правительством РФ с 2013 года предоставляется господдержка отобранным по результатам конкурса ведущим университетам России.