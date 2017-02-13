Правительство выделит регионам 20 млрд рублей на благоустройство

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления регионам субсидий на благоустройство. Общая их сумма составляет 20 миллиардов рублей.

Премьер уточнил, что указанные средства – федеральная часть программы. Регионы и муниципалитеты также должны будут внеси свою лепту.

Вице-премьер Дмитрий Козак добавил, что с учетом регионального софинансирования на благоустройства городской среды будет выделено 30 млрд рублей в 2017.

Медведев подчеркнул, что в вопросах благоустройства региональные власти должны принимать во внимание пожелания местных жителей.

«Нам не нужна ситуация, когда делают неизвестно что, люди потом недовольны и говорят, что не хотели ничего подобного. Поэтому должен быть постоянный механизм консультаций между региональным властями, органами местного самоуправления и жильцами, которые в этих домах живут», - цитирует премьера «Интерфакс».

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