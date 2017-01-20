Правительство выделит молодым семьям более 4 млрд рублей на жилье

В текущем году правительство выделит на социальные выплаты молодым семьям на покупку жилья 4,2 миллиарда рублей.

Средства будут направляться из госбюджета субъектам в качестве софинансирования их обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям. Выплаты предусматриваются подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, передает РИА «Новости».

В прошлом году на данные цели правительство выделяло порядка 3,5 миллиардов рублей.