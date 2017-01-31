Правительство выделит 10 млрд рублей регионам на развитие АПК

Правительство России предоставит бюджетам 38 субъектов 10 миллиардов рублей на развитие сельского хозяйства. Соответствующее распоряжение подписано главой кабмина Дмитрием Медведевым.

Средства предоставляются регионам в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.

Они выделяются на софинансирование расходных обязательств, которые связаны с возмещением части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, а также на приобретение техники и оборудования, сообщается на сайте правительства.

Субсидии, в частности, получат республики Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Алтайский, Краснодарский, Пермский края, Амурская, Брянская, Кировская, Рязанская, Тверская области и другие субъекты.