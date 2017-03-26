Правительство выделит 1,5 миллиона рублей на концертный зал в «Артеке»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 1,5 миллиардов рублей на проектирование и строительство концертно-эстрадного комплекса в «Артеке».

Соответствующий документ размещен на сайте правительства. В распоряжении говорится, что из федерального бюджета в рамках целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» на реконструкцию Международного детского центра «Артек» в 2017 году будет выделено 3999,8 миллиона рублей. Указывается, что данные средства полностью распределены по объектам международного детского центра.

Распоряжение, подписанное Медведевым, предполагает выделение из резервного фонда 1499,24 миллионов рублей в Минобрнауку на строительство концертного комплекса в «Артеке», который будет рассчитан на 4,5 тысяч мест.

Детский лагерь был построен в Крыму в 1925 году. После присоединения Крыма он передан в Федеральную собственность и принадлежит Минобрнауки, сообщает РБК.