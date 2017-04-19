Правительство выделит 30 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог

Правительство РФ выделит в 2017 году на строительство и ремонт пяти тысяч километров дорог около 30 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

По его словам, денежные средства необходимо максимально быстро доводить до муниципалитетов.

Кроме того, глава правительства предложил наладить обратную связь с гражданами и дать возможность автомобилистам сообщать о проблемах на магистралях.

«Любой автомобилист должен иметь возможность сообщить о некачественном ремонте, ямах, которые образуются на дорогах. Сейчас для этого достаточно мобильной связи. В ряде регионов внедрены и действуют подобные приложения», - цитирует «ТВ Центр» слова Медведева.