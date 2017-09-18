Правительство выделило регионам миллиард на соцдоплаты

Семь регионов России получат средства на общую сумму в один миллиард рублей на социальные доплаты к пенсиям. Соответствующее распоряжение подписано главой правительства Дмитрием Медведевым.

Деньги получат Республики Коми и Саха (Якутия), Архангельская и Московская области, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, передает экспертный канал «ФедералПресс». Число получателей доплат составит свыше 400 тысяч человек.

Помощь правительств позволит указанным регионам полностью выполнить свои обязательства по доплатам.