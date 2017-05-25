Правительство выделило 6 млрд рублей на спецтранспорт

Кабмин выделил Минпромторгу шесть миллиардов рублей для закупки автомобилей скорой помощи и школьных автобусов.

Согласно сообщению правительства, министерства образования и здравоохранения должны в 15-дневный срок представить списки получателей транспортных средств, сообщает «Экономика сегодня».

Предполагается, что на выделенные средства будут приобретены полторы тысячи автобусов для школ и тысяча автомобилей скорой помощи.