Правительство выделило 6 млрд рублей на спецтранспорт
Кабмин выделил Минпромторгу шесть миллиардов рублей для закупки автомобилей скорой помощи и школьных автобусов.
Согласно сообщению правительства, министерства образования и здравоохранения должны в 15-дневный срок представить списки получателей транспортных средств, сообщает «Экономика сегодня».
Предполагается, что на выделенные средства будут приобретены полторы тысячи автобусов для школ и тысяча автомобилей скорой помощи.
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