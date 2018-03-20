Правительство выделило миллиарды на зарплаты

В целях реализации закона о приравнивании минимального размера оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму правительство выделит регионам 20 миллиардов рублей.

Соответствующее распоряжение подписано главой кабмина Дмитрием Медведевым. Самые крупные дотации приходятся на долю Красноярского и Алтайского краев (1,062 миллиарда и 906,9 миллионов рублей соответственно), а также Иркутской области (715,8 миллионов рублей), передает «ФедералПресс».

Минимальные зарплаты в России повысятся с 1 мая.