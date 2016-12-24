Правительство выделило 6,4 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении в 2017 году межбюджетных средств на выплату региональных социальных доплат к пенсии, говорится на сайте правительства РФ.
Согласно распоряжению, бюджетам 13 субъектов Федерации будет предоставлено 6417 миллионов рублей на выплату доплат. Дополнительные средства получат 410 тысяч человек.
Средний размер доплат составит от 2 до 8,5 тысячи рублей, сообщает «Интерфакс».
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