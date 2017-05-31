Правительство выделило более миллиарда рублей на вакцину от полиомиелита

Правительство выделило Министерству здравоохранения РФ 1,192 миллиарда рублей на закупку вакцины от полиомиелита, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.

Согласно документу, бюджетные средства направляются на закупку 1,11 миллиона доз инактивированной вакцины для обеспечения мероприятий по профилактике полиомиелита в рамках национального календаря профилактических прививок.

Полиомиелит —острое инфекционное заболевание, вызывающее спинномозговой паралич. Вирус поражает детей в возрасте до пяти лет. Для взрослых в большинстве случаев он не опасен, сообщает агентство Nation news.