Правительство РФ введет единый порядок индексации соцвыплат

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти страны планируют с 1 января 2018 года перейти на единый порядок индексации социальных выплат.

- С 1 января 2018 года будет законодательно закреплен единый порядок - один раз в год с 1 февраля, исходя из коэффициента индексации, который правительство определяет по фактическому индексу потребительских цен за предыдущий год, - цитирует его «Интерфакс».

Сегодня проходит заседание правительства страны.

По словам Медведева, необходимые средства на эти индексации в 2018-2019 гг. уже заложены в бюджете. Как заявил премьер, соответствующий законопроект правительство рассмотрит в четверг. Медведев напомнил, что в 2017 году социальные выплаты также будут проиндексированы на размер инфляции 2016 года.

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