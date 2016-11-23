Правительство Украины разрывает договор с Россией о возврате авиатехники
На заседании правительства Украины принято решение разорвать договор с Россией о ликвидации и порядке возврата авиационной техники. Кабинет министров передал соответствующий документ на утверждение в Верховную раду.
Межправительственное соглашение с Россией было заключено 1 июля 2003 года в Киеве и ратифицировано украинским парламентом в 2004 году.
Оно предусматривает утилизацию на Украине пяти стратегических бомбардировщиков типа Ту-95, оснащенных для применения ядерных ракет, остававшихся на ремонтном заводе минобороны Украины в городе Белая Церковь, - сообщают «Известия».
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