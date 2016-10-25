Правительство Украины пообещало до конца года закрыть долги по зарплате шахтерам

Украина войдет в новый 2017 год без долгов по зарплате перед шахтерами. Такое заявление сделал глава Министерства энергетики страны Игорь Насалик.

Министр «рассчитывает на дальнейшую поддержку народных депутатов, чтобы в новый год войти без долгов по заработной плате шахтерам и с 1 января начать новый бюджетный процесс», - сообщает РИА «Новости».

Насалик отметил, что Верховная рада Украины поддержала решение правительства о внесении изменений в госбюджет и выделении дополнительных средств для поддержки государственных угольных предприятий.

По его словам, уже на этой неделе горнякам поступит 199,5 миллиона гривен (7,6 миллиона долларов) бюджетных средств и около 90 миллионов гривен (3,4 миллиона долларов) средств от реализации продукции, которыми планируется погасить до 70 процентов задолженности за сентябрь. Следующий транш на сумму более 200 миллионов гривен (около 7,7 миллиона долларов) ожидается в ноябре.

Ранее сообщалось, что общая сумма задолженности по зарплате украинским шахтерам составляет более 33 миллионов долларов.